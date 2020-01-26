505 هزات ارتدادية تضرب شرق تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن 505 هزات ارتدادية وقعت بمحافظة ألازيج شرق تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد، عن "آفاد" قولها في بيان إنه بعد الزلزال الذي ضرب محافظة ألازيج أمس، شهدت المحافظة 505 هزات ارتداية حتى مساء أمس السبت، تراوحت درجاتها بين 0ر1 إلى 1ر5 درجة.
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وكان زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ألازيج مساء أول أمس الجمعة، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.
وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 29 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 1466.
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