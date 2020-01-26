كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا الجديد في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما قال مسؤولون بقطاع الصحة.

وفي بيان لوكالة الصحة بمقاطعة أورنج، قالت إن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

وبحسب وكالة رويترز، أصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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وانتشر فيروس "كورونا" الجديد، في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأعلنت الصين، يوم أمس السبت، حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وبدأ ينتشر في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".