كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الألماني يستأنف تدريب القوات العراقية شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الجيش الالماني تدريب القوات العراقية في شمال البلاد الكردي، اليوم الأحد، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تعليقه في أعقاب مقتل قائد إيراني بارز في بغداد، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وقال الجيش، إن قائد العملية الدولية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية رفع التعليق. واستأنفت ألمانيا التدريب في أربيل صباح الأحد مع شركائها. يمتلك الجيش الألماني حوالي 90 جنديا في أربيل.

ومع ذلك، لا تزال مهمة التدريب الألمانية في وسط العراق معلقة ولم ترد على الفور أنباء عما إذا سيتم استنافها أم لا. وقد نقلت ألمانيا 35 جنديا من العراق من قواعد في التاجي وبغداد في 7 يناير، معظمهم إلى الأردن المجاور. تم وصف ذلك كتدبير مؤقت.

تم اتخاذ القرار بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير مما أثار توترات إقليمية بشكل كبير، وصعد أزمة بين واشنطن وطهران.

