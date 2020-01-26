كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 10 أيام.. الصين تبني مستشفى لمواجهة فيروس كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، بناء مستشفى ضخم خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح البلاد، وسط تقارير تتحدث عن نقص الأسرة في المستشفيات التقليدية

وذكرت وسائل إعلام صينية، أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، في 3 فبراير المقبل.

وكشفت مصادر صينية، أن المستشفى الجديد يتسع لنحو 1000 سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، وسيستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى في بكين، لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.

وقد أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن فيروس كورونا، أودى بحياة 54 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 1600 في أرجاء الصين.

وبث التلفزيون الصيني لقطات تظهر عشرات الجرافات تعمل ليلا ونهارا من أجل وضع أسس المنشأة الطبية، حيث تنازل العمال الصينيون، عن الاحتفال بعيد رأس السنة التقليدية مع أسرهم من أجل الانتهاء من بناء المستشفى خلال أيام.

Advertisements

وبدأت الصين، في تشييد المستشفى الخميس الماضي، وإذا تمكن السلطات من الإيفاء بوعودها بافتتاح المستشفى في 3 فبراير، فستكون مدة بناء المستشفى 10 أيام فقط، وفقًا لـ "فرانس برس".

وأرسلت بكين 450 من الأطباء العسكريين إلى المدينة، التي تفشى فيها المرض وتفشى خارج حدود الصين، بحسب الوكالة الرسمية.

وتقول السلطات الصينية إن هؤلاء يمتلكون خبرة واسعة في مجال مكافحة الفيروسات، مثل فيروس "سارس" وفيروس "إيبولا".

ويبدو أن الصين عازمة بكل قوتها على احتواء الفيروس، لا سيما مع تصريح الرئيس شي جينبينغ، بأن بكين قادرة على الانتصار على الفيروس، رغم أن الوضع خطير، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.