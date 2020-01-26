كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. الجمعيات الصينية تلغي عرض السنة القمرية الجديدة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت الجمعيات الصينية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، عرضا للعام القمري الجديد في أعقاب وباء فيروس كورونا، حسبما أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو، اليوم الأحد.

وقالت "هيدالغو" في إذاعة "أوروبا 1": "لقد قابلت الجالية الصينية في باريس. إنهم عاطفيون للغاية وقلقون وقرروا إلغاء العرض الذي كان من المقرر أن يقيم بعد ظهر هذا اليوم في ساحة الجمهورية."، حسب وكالة رويترز.

وأضافت عمدة باريس: "أنهم في الحقيقة ليسوا في مزاج للحفلات الآن".

وقد قال رئيس بلدية بوردو، إن مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا ألغت يوم السبت احتفالات العام الصيني الجديد المزمع إجراؤها من أجل الحد من خطر العدوى وكبادرة على دعم الضحايا في الصين.

وقالت الصين، اليوم الأحد، إن عدد القتلى من الفيروس ارتفع إلى 56 وأن 1975 شخص أصيبوا. في فرنسا، أُصيب ثلاثة أشخاص، جميعهم صينيون. اثنان في المستشفى في باريس، وواحد في بوردو.

وقد أكد وزير الصحة الصيني ما شياووي، اليوم الأحد، أن المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا الجديد محدودة.

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وقال وزير الصحة الصيني، في مؤتمر صحفي، إنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن قدرة "كورونا" على الانتقال بالعدوى تزداد قوة.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، بناء مستشفى ضخم خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح البلاد، وسط تقارير تتحدث عن نقص الأسرة في المستشفيات التقليدية

وذكرت وسائل إعلام صينية، أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، في 3 فبراير المقبل.

وكشفت مصادر صينية، أن المستشفى الجديد يتسع لنحو 1000 سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، وسيستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى في بكين، لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.

وقد أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن فيروس كورونا، أودى بحياة 54 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 1600 في أرجاء الصين.

وبث التلفزيون الصيني لقطات تظهر عشرات الجرافات تعمل ليلا ونهارا من أجل وضع أسس المنشأة الطبية، حيث تنازل العمال الصينيون، عن الاحتفال بعيد رأس السنة التقليدية مع أسرهم من أجل الانتهاء من بناء المستشفى خلال أيام.

وبدأت الصين، في تشييد المستشفى الخميس الماضي، وإذا تمكن السلطات من الإيفاء بوعودها بافتتاح المستشفى في 3 فبراير، فستكون مدة بناء المستشفى 10 أيام فقط، وفقًا لـ "فرانس برس".