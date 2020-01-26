كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 26/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || وصول 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقرير لها اليوم الأحد، قالت فيه إن ألفي مقاتل سوري سيصلون إلى ليبيا قريبا، قادمين من تركيا، للقتال في صفوف مليشيات "الوفاق".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || انتشال 45 شخصا من المباني المنهارة إثر الزلزال في تركيا
أعلنت هيئة الكوارث التركية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ قاموا بسحب العشرات من تحت الأنقاض بينما وصل عدد قتلى الزلزال إلى 31، قامت فرق الإنقاذ التي تعمل طوال الليل في درجات حرارة تحت الصفر بانتشال 45 شخصًا من المباني المنهارة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إجراءات جديدة بالصين لمواجهة فيروس كورونا
اتخذت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد، حسبما ذكرت وذكرت محطة إس.تي.آر.تي.في المحلية الرسمية.