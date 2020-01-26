كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين في وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي واشتبكت مع مئات المحتجين في وسط بغداد، اليوم الأحد، في أعقاب حملة لإخلاء معسكر اعتصام في قلب العاصمة، حسبما قال شاهد عيان من رويترز ومصادر أمنية.

وحسب "رويترز"، أكدت مصادر أمنية وطبية، أن 14 متظاهراً على الأقل أُصيبوا.

وقد أفاد مراسل، مساء يوم السبت، بوجود 3 قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأصيب عدد من برصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار، ووقع عشرات الجرحى الآخرين في ذي قار، التي أصبحت واحدة من أكثر نقاط الاحتجاج اشتعالًا في البلاد.

وخرجت مسيرات احتجاجية في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء؛ لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر".

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وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.

في غضون ذلك، بدت ساحة اعتصامات البصرة جنوبي البلاد، خالية تمامًا بعدما أحرقت كافة خيام المعتصمين وأزيلت فجر اليوم السبت.

وفي نفس السياق، تم تسجيل عشرات الإصابات في ذي قار بعد مواجهات عنيفة قرب جسر فهد في المحافظة.

وأعادت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ شهور.