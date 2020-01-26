كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير نمساوي: العلاقات الجيدة مع روسيا جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، في مقابلة مع صحيفة وينر تسايتونج، بأن العلاقات الجيدة مع روسيا هي جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي وأنه لا ينبغي أن تتورط الكتلة في صراع مع موسكو.

وفي معرض رده على سؤال حول كون روسيا جزءًا من المجتمع الغربي، أكد الوزير، أنه كانت هناك مثل هذه الآمال، لكن "موسكو اختارت طريقها الخاص"، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

وأشار الوزير، إلى أنه: "لكن فيما يتعلق بهذا الأمر، أود دائمًا أن أقتبس جملة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. قال إنه على المدى الطويل لن يكون هناك أمن واستقرار ضد روسيا في أوروبا، ولكن مع روسيا فقط".

كما دعا وزير الخارجية النمساوي إلى الحوار بين روسيا وأوروبا.

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وقال، أيضًا: "لقد كان دائما الخط النمساوي أن قنوات الحوار يجب أن تبقى مفتوحة. الصمت مع بعضنا البعض لا يجعل أحد يتقدم إلى الأمام".

أصبحت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي متوترة في أعقاب النزاع في شرق أوكرانيا والاستفتاء في شبه جزيرة القرم، حيث أيد أكثر من 90 في المئة من الناخبين إعادة التوحيد مع روسيا. ومع ذلك، اتهمت الكتلة الكرملين بالتدخل في الشؤون الداخلية الأوكرانية وفرضت عقوبات على روسيا. ونفت موسكو ادعاءات التدخل وفرضت ردود فعل انتقامية.

وفي الوقت نفسه، تساءلت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا، مرارًا وتكرارًا عن مدى فاعلية العقوبات وسط الخسائر المالية والاقتصادية. عبر العديد من السياسيين النمساويين عن ضرورة وقف القيود وإحياء المحادثات مع موسكو.