كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تشدد القيود على الزوار من الصين تجنبا لتفشي الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت تايوان، اليوم الأحد، القيود المفروضة على الزوار من الصين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وعلقت دخول الكثير من المسافرين باستثناء بعض رجال الأعمال والأشخاص المتزوجين من تايوانيين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أبلغت تايوان، التي تتمتع بروابط اقتصادية وثقافية وثيقة مع الصين حتى الآن، عن ثلاث حالات من الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين في مقاطعة هوبى، وحيث حدثت معظم الوفيات البالغ عددها 56 حالة حتى الآن.

وقد منعت تايوان بالفعل المجموعات السياحية الصينية من الزيارة، وحظرت جميع الناس من هوبي من القدوم إلى الجزيرة.

وقال مركز القيادة المركزية للوباء الذي أنشئ حديثا في الجزيرة في بيان إن معظم المواطنين الصينيين الآخرين لن يسمح لهم بالدخول في الوقت الحالي، باستثناء الأشخاص المشاركين في مكافحة الفيروس أو لأسباب إنسانية.

وقال مركز القيادة إن المسافرين من رجال الأعمال الصينيين سيسمح لهم بالدخول، لكن يتعين عليهم الموافقة على مراقبة صحتهم لمدة أسبوعين بعد الدخول. واضاف ان الطلاب الصينيين الذين يدرسون في تايوان سيتعين عليهم تأجيل عودتهم الى الجزيرة لمدة اسبوعين بينما لا يمكن لطلاب هوبي العودة على الاطلاق حتى اشعار اخر.

