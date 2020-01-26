كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا: العقوبات الأمريكية ضغطت على بوليفيا لتفاقم العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد يوم من تعليق بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، اتهمت هافانا حكومتها المؤقتة بالسعي لتخريب العلاقات الثنائية منذ توليها السلطة العام الماضي، جزئيًا تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

وكانت كوبا التي تديرها الشيوعية حليفًا رئيسيًا للرئيس البوليفي اليساري السابق إيفو موراليس - الذي استقال من منصبه وسط أزمة سياسية واحتجاجات في نوفمبر، وأيدت تأكيده بأنه أطيح به في "انقلاب" مدعوم من الخارج.

وفي الوقت نفسه، حاول الرئيس المؤقت لبوليفيا جانين أنيز ربط البلاد بشكل وثيق بالعقوبات على كوبا.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان يوم السبت "أطلقت السلطات بالوكالة حملة عنيفة من الأكاذيب ضد كوبا، وضد التعاون الطبي الكوبي بالتحريض على العنف ضد موظفينا".

وقالت وزارة الخارجية الكوبية أيضًا إن المسؤولين الأمريكيين مارسوا منذ رحيل موراليس ضغطًا على بوليفيا لفرض تدهور في العلاقات مع كوبا".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الخارجية الأمريكية.

والخدمة الصحية في كوبا هي أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد، حيث ترسل أكثر من 50000 عامل صحي إلى أكثر من 60 دولة.

ومع ذلك، تعرض هذا البرنامج لنيران متزايدة خلال العامين الماضيين، حيث اتهم النقاد كوبا بمعاملة الأطباء على أنهم "عمل عبودية"، أو استخدامها لتغذية الاضطرابات في الخارج. بينما نفت كوبا الاتهامات.

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وعاد آلاف الأطباء الكوبيين إلى ديارهم بعد انتهاء الاتفاقات مع البرازيل والإكوادور على مدار العام ونصف العام الماضيين.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية في نوفمبر "كان هناك عدد من الاتهامات بأن المواطنين الكوبيين قد تورطوا في هذه الأعمال العدوانية التي عذبت بلدنا في الأيام الأخيرة".

وردت كوبا بإنهاء مهمتها الطبية، قائلة إن المسؤولين البوليفيين يروجون للعنف ضد حوالي 700 طبيب بزعم أنهم يحرضون على التمرد.

وتم إحياء الخلاف يوم الأربعاء، عندما قال أنز إن الحكومة الكوبية احتفظت بنسبة 80 ٪ من المبالغ التي دفعتها بوليفيا لعمل الأطباء الكوبيين في البلاد.

ونفت وزارة الخارجية الكوبية هذا، قائلة يوم السبت إنه خلال الفترة من 2006 إلى 2012، قامت الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي بتغطية جميع تكاليف التعاون الطبي مع بوليفيا، بأكثر من 200 مليون دولار في السنة.

ومنذ ذلك الحين بدأت بوليفيا في سداد تكاليف الخدمات الطبية بسبب تحسن وضعها الاقتصادي.

وصرحت الوزارة "لكنها لم تنقل أبدًا دولارًا واحدًا إلى كوبا، ولم تحصل كوبا على أي إيرادات". حسبما ذكرت وكالة رويترز.