كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادمين من تركيا.. وصول 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقرير لها اليوم الأحد، قالت فيه إن ألفي مقاتل سوري سيصلون إلى ليبيا قريبا، قادمين من تركيا، للقتال في صفوف مليشيات "الوفاق".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر سورية في الدول الثلاث تأكيدها أن 300 عنصر من المسلحين المدعومين من أنقرة دخلوا تركيا عبر معبر "حوار كلس" العسكري في 24 ديسمبر الماضي، تلاهم 350 آخرين بعدها بخمسة أيام، وتم نشر بعضهم في ليبيا.

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وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه لا يزال آخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا، بينما يدرس المزيد من المقاتلين المنتمين إلى "فيلق الشام" السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة، إمكانية الذهاب إلى ليبيا.

وتعاني العاصمة الليبية طرابلس، من عمليات عنف ممنهجة ضد المدنيين مع انتشار المرتزقة السوريين، فقد شهد الأسبوع الماضي أكثر من 25 حالة قتل و14 خطفا في أماكن يسيطر عليها مرتزقة السراج في حي أبوسليم وصلاح الدين بوسط العاصمة.