بنود الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية -شمال، اتفاقاً اشتمل على عدة بنود، وهذه أبرزها

1- إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان 2- تشكيل الجيش السوداني الوطني 3- منح ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وضعا خاصا Advertisements 4- الحركة الشعبية لتحرير السودان تصبح جزءا من النظام الجديد في الخرطوم 5- السماح لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسن قوانينها 6- حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي

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