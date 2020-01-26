سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الأحد، في البنوك الحكومية والخاصة، لكنه سجل 6 مستويات مختلفة، في حين بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.



وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

وتضاربت توقعات المحللين حول مستقبل الجنيه، حيث توقع بنك الاستثمار فاروس أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15 جنيها لكل دولار قبل نهاية عام 2020.

في حين ترى كالي دافيس، المحللة لدى مؤسسة "إن.كيه.سي"، أن الصعود القوي للجنيه خلال الأشهر الماضية سيتحول إلى اتجاه معاكس في أبريل/نيسان 2020 عندما يحين موعد سداد مصر لسندات دولية بمليار دولار.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينخفض الجنيه إلى 16.10 للدولار الواحد بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

من جهة أخرى، عاود سعر الدولار في مصر تسجيل مستويات متفاوتة، حيث سجل 6 أسعار مختلفة بفارق 5 قروش بين أعلى وأقل سعر.

-أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

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وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي سعرا أقل بقرش واحد للدولار عند 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

- أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والشركة المصرفية العربية "ساييب" والمصري الخليجي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس.

- 6 مستويات مختلفة لسعر الدولار في مصر

وسجل الدولار سعرا خامسا عند 15.75 للشراء و15.85 للبيع في بنوك الأهلي اليوناني وعودة والأهلي الكويتي وبلوم.

كما سجل سعرا سادسا عند 15.74 للشراء و15.84 للبيع في بنوك الإسكندرية والمصرف المتحد والتعمير والإسكان ومصر إيران "ميد بانك" .

- تراجع أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري تراجع اليورو إلى 17.63 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع مقارنة بـ17.40 جنيه للشراء مقابل 17.61 جنيه للبيع أمس.

كما تراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني إلى 20.57 جنيه وارتفع سعر البيع إلى 20.88 جنيه، مقارنة بـ20.65 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع، أمس.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.63 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.