الجيش السوري يوسع عملياته العسكرية في حلب وإدلب

يواصل الجيش السوري توسيع عملياته في محافظتي حلب وإدلب، بحسب ما أكدت مصادر ميدانية الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد ميداني قوله إن "الجيش السوري سيطر فجرا على جمعية الصحفيين وغابات الأسد، غربي حلب، وبدأ باقتحام منطقة الراشدين 4، وسيطر على عدد كبير من كتل الأبنية الشرقية، ويحشد قواته على عدة محاور غرب وجنوب مدينة حلب، وسط قصف جوي وصاروخي على مواقع الجماعات المسلحة".

وبدأ الجيش السوري حشد قواته وإرسال تعزيزات عسكرية إلى حلب منذ بداية العام الجاري.

وفي محافظة إدلب، تخوض قوات الجيش السوري معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة في معسكر وادي الضيف على أطراف مدينة معرة النعمان، فيما لم تتم السيطرة على المعسكر بعد.

والجمعة الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 جنود سوريين قتلوا وأصيب 8 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران إرهابيين في مدينة حلب، مضيفة أن "الجيش السوري أحبط هجوما نفذه ما يصل إلى 70 إرهابيا غرب حلب".

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وأشارت إلى أن 8 مدنيين قتلوا، وأصيب 22 بنيران إرهابيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والخميس الماضي، أكدت أيضاً وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزارة أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للجيش السوري، الأربعاء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم قتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت استمرار عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.

وأكدت سيطرته على مساحات واسعة في ريف إدلب، مشيرا إلى تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية.