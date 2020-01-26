رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، برقية لنظيره الهندي رام ناث كوفيند، هنأه فيها بيوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الهند.



وفي برقيتين أخريين، هنأ الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بالمناسبة ذاتها.