احتجاجات العراق مستمرة غداة مقتل 3 متظاهرين

شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، تدفق أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحات الاعتصام، فيما وقعت صدامات في الناصرية، غداة يوم عنيف شهد مقتل 3 متظاهرين.

ولوحظت أعداد كبيرة من المتظاهرين يتدفقون باتجاه ساحتي التحرير والخلاني ونفق التحرير، في ظل توقعات بوصول مزيد من المشاركين، خصوصا مجاميع من الطلاب.

وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق، أفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع فور اندلاع مصادمات مع المتظاهرين في تقاطع البهو، ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق.

Advertisements

تطورات تأتي بعد يوم من إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أنه سيتوقف عن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة. في موقف للرجل قوبل بغضب شعبي.





وتأتي هذه التطورات غداة يوم شهد مقتل 3 متظاهرين في بغداد والناصرية، وسط مخاوف المحتجين من فض الحراك الشعبي المستمر منذ نحو 4 أشهر.

ويطالب المحتجون برحيل ما يصفونها بالنخبة الحاكمة الفاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية الداخلية خصوصا إيران التي باتت تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.