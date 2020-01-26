فيديو يكشف طلب ترامب إقالة سفيرة أمريكا لدى أوكرانيا: "تخلصوا منها"

كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في محاكمة "عزل الرئيس" بالكونجرس، وقال: "تخلصوا منها".

وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل/نيسان 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام، المحامي ليف بارناس، شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه بارناس بأنها تشكل عائقا، قائلا: "إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف".

وقال ترامب في التسجيل: "تخلصوا منها"، مخاطبا على ما يبدو أحد مساعديه على مائدة عشاء، مضيفا: "أخرجها غدا.. لا يهمني.. أخرجها غدا، أخرجها.. هل توافق؟ افعل ذلك".

وجاءت هذه اللقطات التي سجلت من زاوية ضيقة، في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة، وتبدو الخلفية قاتمة كما لو كانت الكاميرا مغطاة، لكن صوت ترامب واضح.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "إم إس إن بي سي نيوز" الأسبوع الماضي، قال بارناس إن ترامب "كان على علم بما كان يجري بدقة" بشأن جهوده للضغط على السلطات الأوكرانية للتحقيق مع جو بايدن.

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وظهر بارناس في المقابلة بعدما نشر الديمقراطيون وثائق كشفت أن جولياني عمل معه للضغط على كييف للتحقيق مع بايدن.

ووجهت إلى بارناس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكانت يوفانوفيتش أدلت بشهادتها أمام الكونجرس، موضحة أنها أقيلت بسبب "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة من قِبَل أشخاص دوافعهم قابلة للتشكيك بشكل واضح".





ويزيد نشر الفيديو من الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لاستدعاء شهود في إطار المحاكمة، وهو الإجراء الذي يؤيده عدد كبير من الأمريكيين بشدة، حسب كثير من استطلاعات الرأي.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء الماضي، جلسات المحاكمة التي من المقرر أن تستمر طوال أيام الأسبوع، ما عدا الأحد، حيث فرض المجلس رقابة صارمة على الإعلاميين، أثناء تغطية إجراءات المحاكمة، وسمح لهم بالتصوير الخارجي فقط.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.