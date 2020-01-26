"محدش نزل" هاشتاق يسخر من فشل دعوة المقاول المصري الهارب للتظاهر

الشعب المصري يسخر من المقاول المصري الهارب محمد علي

دشّن مصريون "هاشتاق" على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تحت مسمى "#محدش_نزل" للسخرية من فشل دعوة المقاول المصري الهارب محمد للتظاهر والتحريض ضد الدولة المصرية في يوم 25 يناير/كانون الثاني.

وتصدر هشتاق #محدش_نزل تويتر في مصر، ردا على دعوات التحريض وإثارة الفوضى خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.

ودشّن نشطاء "هشتاق" آخر بعنوان "#شعب_مصر" للتأكيد على دعم الدولة المصرية بالتزامن مع هاشتاق #محدش_نزل.

وكان المقاول المصري الهارب محمد علي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتزاله السياسة وعودته للفن والبيزنس، بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.

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وخرج المقاول الهارب في فيديو مباشر على صفحته عبر فيسبوك ليؤكد أنه لم يستجِب أي شخص لدعوته للتظاهر، معلنا اعتذاره للمصريين، قائلا: "وارد جدا أكون غلطان وأنتو صح".

وقال محمد علي خلال الفيديو: "الجيم انتهى معاكو بعدما حكم الشعب، وقرر عدم النزول للتظاهر".

وأضاف المقاول الهارب: "أنا بعتذر للشعب المصري الإجابة عليا النهاردة ظهرت"، واختتم الفيديو معلنا إغلاق صفحته على فيسبوك الساعة 12 مساء، واعتزاله السياسة، وأن صفحته الجديدة ستكون عن الفن والبيزنس.





وفشلت آلة التخريب الإخوانية بمصر في تحقيق مآربها بنشر دعاوى الفوضى والتخريب في ربوع البلاد، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري.



وعلى مدار 6 سنوات لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي.

وبالتزامن مع ذكرى أحداث الخامس والعشرين من يناير، سعت الجماعة الإرهابية بكل قوة لاستعادة أجواء الفوضى لخدمة مصالحها والضغط على المصريين، أملا في العودة.