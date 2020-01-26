انت الان تتابع بومبيو يتهم مراسلة بالكذب بعد مقابلة اتسمت بالحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية بالكذب عليه وخرق "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة" بعد أن قالت إن بومبيو سبها مرارا بعد مقابلة اتسمت بالحدة.

وقالت مراسلة المحطة ماري لويس كيلي يوم الجمعة إن بومبيو سبها واستخدم مرارا كلمة نابية خلال انتقاد حاد عقب أن سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المقالة لدى كييف خلال مقابلة استمرت تسع دقائق.

وقال بومبيو في بيان يوم السبت إن كيلي كذبت عليه مرتين الأولى عند التجهيز للمقابلة ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق علي إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر.

وأضاف " إنه أمر مخز أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة. هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته.

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"وليس غريبا ألا يثق الشعب الأمريكي في كثيرين في وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".

ويتركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو سألته خلالها عن إيران وسفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترامب في مايو أيار الماضي.

وقال بومبيو إنه وافق فقط على تناول موضوع إيران خلال المقابلة. وبعد ذلك قالت كيلي لمحطة الإذاعة الوطنية إنه صرخ وسبها مرارا. وأضافت إنه طلب من مساعديه إحضار خريطة للعالم غير مميزة وطلب من كيلي أن تحدد مكان أوكرانيا وهو ما فعلته.

وقالت كيلي إن مساعدي بومبيو لم يشترطوا أن يكون اللقاء الذي سيتم بعد المقابلة ليس للنشر. وقالت "نفس الموظفة التي أوقفت المقابلة ظهرت مرة أخرى وطلبت مني اصطحابها أنا فقط دون جهاز تسجيل.. على الرغم من أنها لم تقل لي أن الكلام غير صالح للنشر كما أنني لم أوافق على ذلك".