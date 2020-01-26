انت الان تتابع أردوغان: لا يمكن أن نتوقع احترام حفتر لوقف إطلاق النار في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه ليس من المتوقع أن يحترم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وقف إطلاق النار بين قواته والقوات الموالية للحكومة في طرابلس. وفي تعليق على تقارير تتحدث عن انتهاكات للهدنة قال أردوغان "ليس من الممكن أن نتوقع الرحمة والتفاهم من شخص كهذا (حفتر) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار". وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ووصفت حفتر وقواته مرارا بأنهم يفتقرون للشرعية.

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