صحيفة بريطانية: وصول 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا، قادمين من تركيا، للقتال في صفوف مليشيات "الوفاق"، وهو تقريبا العدد الذي تحدث عنه سلامة.



وفي تقرير نشرته، نقلت الصحيفة عن مصادر سورية في الدول الثلاث تأكيدها أن 300 عنصر من المسلحين المدعومين من أنقرة دخلوا تركيا عبر معبر "حوار كلس" العسكري في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلاهم 350 آخرين بعدها بخمسة أيام.

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وتابعت أنه في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل 1350 مسلحا آخرين تركيا من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا.

فيما لا يزال آخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا، بينما يدرس المزيد من المقاتلين المنتمين إلى "فيلق الشام" السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة، إمكانية الذهاب إلى ليبيا.

هذا وأصبحت العاصمة طرابلس تعاني من عمليات عنف ممنهجة ضد المدنيين مع انتشار المرتزقة السوريين، فقد شهد الأسبوع الماضي أكثر من 25 حالة قتل و14 خطفا في أماكن يسيطر عليها مرتزقة السراج في حي أبوسليم وصلاح الدين بوسط العاصمة.