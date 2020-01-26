بعثة الأمم المتحدة تدين انتهاكات حظر التسليح في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح المفروض على ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الجاري.



وذكرت البعثة الأممية، في بيان، أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بموافقة حكومة فايز السراج والقيادة العامة للجيش الليبي أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وأضافت البعثة الأممية أن "هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى ليبيا عن طريق دول شاركت في مؤتمر برلين".

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ورصدت البعثة الأممية خلال الأيام الماضية طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية تحمل الأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

وعبرت عن إدانتها هذه "الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".

ودعت البعثة الأممية الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراما تاما وتنفيذه بشكل لا لبس فيه.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أكد، في وقت سابق، أن الأمم المتحدة رصدت وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا أن وصول المرتزقة حدث بالفعل