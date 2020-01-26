السعودية: الاتفاق النووي مع إيران سبّب مزيداً من الدمار في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

انتقدت المملكة العربية السعودية الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أنه تسبّب في مزيد من الدمار في المنطقة.



وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن هذا الاتفاق أتاح لطهران فرصة تكثيف تطوير الأسلحة التقليدية وتسبّب في مزيد من الدمار في الشرق الأوسط.

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وتابع في حوار مع شركة «فايس ميديا» الإعلامية نشرته وكالة أنباء بلومبيرغ أمس: أن ما فعله الاتفاق هو الإيقاف المؤقت لسلاح لا يمتلكه النظام الإيراني، ولكنه زاد بالمقابل من قوة كل سلاح آخر يمتلكه النظام، وزاد قدرتهم على إطلاق حروب غير تقليدية، وزاد من ميزانية الحرس الثوري، وزاد من ميزانية حزب الله، وزاد من ميزانية الحوثيين.

وأضاف أن عدد الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على المملكة بعد الاتفاق النووي أكبر من تلك التي تم إطلاقها قبل الصفقة النووية.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن المملكة أشارت إلى دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من الصفقة، وألقت باللائمة على إيران في تصاعد الصراعات الإقليمية.

وتابع: «ما أقوله هو أننا ربما تمكنّا بشكل مؤقت من إيقاف أسلحة الدمار الشامل، ولكننا خلقنا دماراً شاملاً في الشرق الأوسط»