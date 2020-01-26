لا يستطيع الكلام.. تفاصيل الحالة الصحية لمبارك بعد الجراحة الدقيقة.. وفريد الديب يكشف آخر التطورات

كتب: ضياء السقا

تصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد إجراؤه عملية جراحية دقيقة، عبارة عن استئصال ورم فى المعدة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

من جانبها، كشفت شبكة "روسيا اليوم" عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق، ونقلت عن مصدر مقرب من مبارك، السبت، قوله إن هناك بعض التحسن في حالته الصحية.

وأضافت أن مبارك يعي تماماً ما يدور حوله، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق يرقد في قسم المخ والأعصاب، بعد إجراء عملية له.

وأكد المصدر أن مبارك لا يستطيع الكلام، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعود إلى منزله الأربعاء، حال استقرار حالته الصحية.

وفي سياق متصل، كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، تطورات الحالة الصحية لمبارك.

وقال الديب في تصريحات لموقع "مصراوي": "حالته مستقرة ومبسوط جدًا بتفاعل المصريين بالدعاء له بالصحة والشفاء، وظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير".

وتابع الديب: "قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة".

وقال إن هناك فريق طبي، على أعلى مستوى يتابع الحالة الصحية للرئيس الأسبق، مستطردًا بقوله: "مبارك في حالة تحسن محسوسة جدًا".

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تدهورت، وذلك بعد يومين فقط من إجراؤه عملية جراحية لاستئصال ورم في المعدة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر له قوله إن الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك قد تدهورت بعد إجراؤه عملية جراحية قبل يومين.

وأضاف المصدر أن الأكباء منعوا الزيارة تماماً عن مبارك بعدما أصبحت حالته في وضع "حرج"، مشيراً إلى أن الأطباء وصفوها بـ "المتأخرة".

وأشار إلى أن منع الزيارة طال أفراد أسرته ايضاً، حيث لم يعد بإمكان أبناءه زيارته، مضيفاً أن إدارة المستشفى خصصت لهم غرفة للجلوس فيها ومتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج فقط.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشخصيات توافدت على المستشفى لزيارته أمس، لكن كان من الصعب دخولهم.

وتابع: "علاء مبارك شوهد لأكثر من مرة يتحدث في هاتفه مع بعض المطمئنين عليه، وطالبهم بعدم المجيء بسبب منع الزيارة عن والده".

ولفت المصدر إلى أن الأطباء ألمحوا إلى أنهم غير متفائلين إزاء حالته الصحية، خاصة أنه كان مقرراً خروجه من العناية المركزة اليوم، إلا أن حالته الصحية غير مستقرة.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق قد غرد عبر "تويتر" قائلا: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".