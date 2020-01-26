أسود: الثورة الحقيقية على أولاد زعماء الميليشيات

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ثروات طائلة لزعماء الميليشيات مع أولادهم العاطلين اصلا عن العمل والناجحين بتكوين الاموال وتجميعها دون تعب وبفرض الخوات والشراكات. ولكن الابشع انسحاق البعض أمام التمني لكي يكون أحد من هؤلاء شريكا لهم من أجل استعمال نفوذ papa في ​الدولة​. ​الثورة​ الحقيقية على هؤلاء وليس في مكان اخر".

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