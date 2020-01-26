الان عون: هناك اليوم فرصة في الحكومة الحالية لاخذ خطوات تنقذ البلد

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب الان عون الى انه يجب أولا وقف التدهور في لبنان ومن ثم بدء اجراءات التعافي وفشل العملية الانقاذية سيطال لبنان كله، ونحن بواقع صعب انما علينا تأمين استقرار للواقع الذي نعيش فيه واتخاذ اجراءات لتحسين الوضع والمرحلة الأولى تتطلب ​مساعدات​ خارجية، الا انه لا يمكن الذهاب الى شروط اقتصادية تفجر الوضع اجتماعيا.

واوضح عون في حديث تلفزيوني، بأن "الخيارات الاستراتيجية للكهرباء هو الذهاب الى ​القطاع الخاص​". واعتبر ان ​النظام اللبناني​ القائم يعرقل التقدم في ​الدولة​، واي ملف تقني يذهب الى لعبة المحاصصات اللبنانية. ورأى ان هناك اليوم فرصة في ​الحكومة​ الحالية لاخذ خطوات تنقذ البلد، وهناك أشخاص في ال​سياسة​ اليوم تفكيرها تغييري واصلاحي حقيقي انما النظام التوافقي والتسووي لم يسمح لها بان تنتج.

ولفت الى ان الضغط الذي يقوم به الشارع هو ضمانة لتحسين الأداء السياسي، ولدي استنتاج بأن اليد الخفية التي تعطل ​الكهرباء​ في لبنان هي كارتيل نفط.

وردا على سؤال حول ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر قال "كل شي وارد".