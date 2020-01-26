عبدالله: لضبط السوق السوداء التي تعبث بالامن الاجتماعي للناس

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى اننا "ننتظر من الحكومة ومن المصرف المركزي، وكافة الأجهزة القضائية والامنية، ضبط السوق السوداء، التي تعبث بالامن الاجتماعي للناس".
ورأى عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مطلوب إجراءات صارمة بحق الصيارفة المخالفين، وبخاصة ملاحقة الغير مرخصين منهم، لقد حققوا ارباحا خيالية على حساب الناس دون رقيب او حسيب".
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