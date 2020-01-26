الجميل: هذه الحكومة جديدة لم تأخذ الثقة ولا يحق لها المثول أمام مجلس النواب

أكّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، أنّ "جلسة ​مجلس النواب​ غدًا بالنسبة لنا تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية"، موضحًا أنّ "هذه ​الحكومة​ جديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام مجلس النواب، وهي لم تطّلع على ​الموازنة​ القديمة ولا يحق لها أن تتبنّاها قبل أخذ ثقة ​المجلس النيابي​".

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