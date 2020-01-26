تسجيل أول وفاة في شنغهاي الصينية جراء فيروس "كورونا" المستجد

أعلنت حكومة مدينة شنغهاي الصينية "تسجيل حالة الوفاة الأولى من جرّاء فيروس "كورونا" المستجدّ"، موضحةً أنّ "الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عامًا وكان يعاني أصلًا مشكلات صحيّة". ولفتت إلى أنّه "تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة".
وكان قد ارتفع عدد الوفيّات جرّاء فيروس "كورونا" المستجدّ في الصين إلى 54، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.
ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610، بناءً على الأرقام الّتي كانت الحكومة المركزيّة قد نشرتها في وقت سابق.
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