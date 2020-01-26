طائرة بوينغ "777-إكس" للمسافات الطويلة أنجزت أول رحلة تجريبية لها

أجرت طائرة المسافات الطويلة ​بوينغ​ "777-إكس" أوّل رحلة تجريبية لها، في خطوة إيجابيّة للشركة الأميركيّة لصناعة الطائرات، الّتي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز "737 ماكس". وكانت قد أقلعت الطائرة من مطار باين فيلد في إفيريت في ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساسًا في صيف عام 2019، لكنّها أُرجئت بسبب مشاكل في محرّك "جي إي 9 إكس" الجديد الّذي تصنّعه شركة "جنرال إلكتريك"، إضافةً إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتيّة.

وهذا الأسبوع أُرجئت الرحلة مجدّدًا مرّتين، الأولى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوّية وفق ما أعلنت الشركة، ومن ثمّ الجمعة بسبب هبوب رياح قويّة.

مع الإشارة إلى أنّ طائرة "777-إكس" الّتي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكبًا مصمّمة لمنافسة طائرة ​إيرباص​ "إيه350"، وقد حصلت "بوينغ" حتّى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز أغلبيّتها من سبع شركات طيران عالميّة ضخمة، هي "​طيران الإمارات​"، "​لوفتهانزا​"، "كاثاي باسيفيك"، "​الخطوط الجوية القطرية​" و"الخطوط الجوية السنغافورية". وتعتزم "بوينغ" تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل.