هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 درجة تضرب جنوبي تركيا

ضربت ​هزة أرضية​ جديدة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ولاية ملاطيا جنوبي ​تركيا​.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، بأن مركز ال​زلزال​ يقع في قضاء بوتورجة بالولاية.

وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 11.5 كم، دون ​تفاصيل​ أخرى.

وتأتي هذه الهزة بعد يومين من زلزال عنيف ضرب ولاية ألازيغ، شرقي تركيا، وأدى إلى مقتل 31 شخصا، وإصابة ألف و556 آخرين في حصيلة جديدة أعلنتها "آفاد" اليوم.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، مساء الجمعة، ولاية ألازيغ، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.