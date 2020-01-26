أعلنت وزير الصحة الصيني ما جياو ويه عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.
ولفت وزير الصحة الى ان الدواء سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة، موضحا بأن الدواء في مراحل الإختبار الأخيرة قبل بدء إستعماله للبشر، مشيرا الى ان عامل الحرارة هو الأساس في تفشي كما في توقف المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الصينية: التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرًا خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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