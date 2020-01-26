الصحة الصينية: التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرًا خلال الساعات القادمة

أعلنت وزير ​الصحة​ الصيني ما جياو ويه عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

ولفت وزير الصحة الى ان ​الدواء​ سيكون متوفرا مجانا خلال ​الساعات​ القادمة، موضحا بأن الدواء في مراحل الإختبار الأخيرة قبل بدء إستعماله للبشر، مشيرا الى ان عامل الحرارة هو الأساس في تفشي كما في توقف المرض.