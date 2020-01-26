غوتيريس عزى تركيا بضحايا الزلزال وأكد تضامن الأمم المتحدة وعرضها تقديم الدعم

ذكر المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ستيفان دوغريك، أنّ "غوتيريس أعرب عن الحزن العميق لفقدان الأرواح وتدمير الممتلكات في أعقاب ال​زلزال​ الّذي ضرب ولاية الازيغ التركية مساء الجمعة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "غوتيريس قدّم تعازيه لأسر الضحايا، وكذلك لشعب وحكومة ​تركيا​، مؤكّدًا تضامن الأمم مع تركيا وعرضها تقديم الدعم".

ومساء الجمعة، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأنّ "زلزالًا ضرب مناطق شرقي تركيا بلغت قوّته 6.8 درجات، مركزه ولاية ألازيغ، وشعر به سكان دول مجاورة عدّة". وأدّى الزلزال إلى وفاة 31 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1556، في ولايات ألازيغ، ملاطية، ​ديار بكر​، أديامان، باطمان، قهرمان مرعش و​شانلي أورفة​.