ذكر المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوغريك، أنّ "غوتيريس أعرب عن الحزن العميق لفقدان الأرواح وتدمير الممتلكات في أعقاب الزلزال الّذي ضرب ولاية الازيغ التركية مساء الجمعة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "غوتيريس قدّم تعازيه لأسر الضحايا، وكذلك لشعب وحكومة تركيا، مؤكّدًا تضامن الأمم مع تركيا وعرضها تقديم الدعم".
ومساء الجمعة، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأنّ "زلزالًا ضرب مناطق شرقي تركيا بلغت قوّته 6.8 درجات، مركزه ولاية ألازيغ، وشعر به سكان دول مجاورة عدّة". وأدّى الزلزال إلى وفاة 31 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1556، في ولايات ألازيغ، ملاطية، ديار بكر، أديامان، باطمان، قهرمان مرعش وشانلي أورفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس عزى تركيا بضحايا الزلزال وأكد تضامن الأمم المتحدة وعرضها تقديم الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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