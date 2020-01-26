مادورو: الشعب السوري الذي انتصر بقيادته وجيشه على الإرهاب يستحق السلام

أكّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، خلال لقائه عضو القيادة المركزية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" محسن بلال في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، على هامش "الملتقى العالمي المناهض للإمبريالية من أجل الحياة والسيادة والسلام"، "تقديره ل​سوريا​ وشعبها وللرئيس السوري ​بشار الأسد​، وتضامنه معها في وجه ما تتعّرض له من إرهاب"، مشدّدًا على أنّ "​الشعب السوري​ الّذي انتصر بقيادته وجيشه على ​الإرهاب​، يستحقّ السلام".

وخلال الملتقى الّذي عُقد بمشاركة أكثر من 1500 شخصيّة من العالم، ركّز بلال في كلمة له على أنّ "سوريا تقف إلى جانب ​فنزويلا​ والفنزويليين ضدّ الإمبريالية الّتي تريد فرض سيطرتها على العالم"، لافتًا إلى أنّ "سوريا تقف في خط المواجهة الأوّل ضدّ الإحتلال الأميركي الّذي يعمل على سرقة مواردها ونهبها، ومحاولة إغراقها وشعبها في الفوضى والظلام، وأنّ سوريا صامدة بصمود جيشها وشعبها وبمساعدة ودعم الأخوة والأصدقاء في وجه الهيمنة الأميركيّة، وفي وجه الإرهاب الّذي صنعته ​واشنطن​".