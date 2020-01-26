إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56 مع تسجيل 323 إصابة جديدة

إرتفع عدد الوفيّات جرّاء فيروس "كورونا" المستجدّ في الصين إلى 54، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.
ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610، بناءً على الأرقام الّتي كانت الحكومة المركزيّة قد نشرتها في وقت سابق.
وكان قد ظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.
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