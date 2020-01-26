شنغهاي تعلق رحلات الحافلات الطويلة

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شنغهاي: أعلنت سلطات مدينة شنغهاي الكبيرة في الصين الأحد عن تعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا. وأعلنت العاصمة الاقتصادية للصين التي يقطنها 24 مليون نسمة، الأحد عن أول وفاة في هذا الفيروس الجديد الذي قضى حتى الآن على حياة 56 شخصاً في الصين، وأصاب نحو ألفي شخص في هذا البلد، الذي اتخذت مدنه الشمالية الكبرى مثل بكين وتيانجين وتشيان إجراءات مماثلة.



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