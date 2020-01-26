ولي العهد البريطاني يثير الجدل بإعلان رغبته زيارة إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الزيارة تأتي في غمرة التوتر الدولي مع طهران

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ونقلت الصحيفة عن الأمير تشارلز قوله "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".

وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز للصحيفة إنه يسعى لأن يكون صانع سلام وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال المقابلة "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.

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مقدم من بي بي سي