ولي العهد البريطاني يثير الجدل بإعلان رغبته زيارة إيران

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ونقلت الصحيفة عن الأمير تشارلز قوله "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".
وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.
وقال الأمير تشارلز للصحيفة إنه يسعى لأن يكون صانع سلام وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف خلال المقابلة "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.
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مقدم من بي بي سي
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ماذا نستخلص من حديث الأمير هاري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.