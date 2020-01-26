شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات إحاطة أمام "نقل البرلمان" حول مشكلات الطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة 7 طلبات إحاطة قدمها نواب البرلمان، حول مشكلات الطرق والكبارى والسكة الحديد فى مختلف المحافظات، بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالمشكلات، إلى جانب أعضاء اللجنة، ويستعرض ”الخليج 365” موضوعات طلبات الاحاطة على النحو التالى:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بطء الأعمال بطريق الحسينية / فاقوس وعدم إقامة حائط كحماية باتجاه ترعة السماعنة - الحسينية.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن الحاجة إلى تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالدلتا وهى طريق قويسنا / بركة السبع الزراعي الذي أصبح غير صالح للسير عليه، وطريق طنطا / المحلة الذي أصبح لا يفي بالغرض الذي أنشئ من أجله، وطريق زفتى/ طنطا (دفرة) الجديد الذي أصبح مقلباً للقمامة ومخلفات البناء.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم استكمال الهيئة العامة للطرق والكباري ازدواج طريق الخارجة / أسيوط.

4. طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تهالك طريق الفرافرة / الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

Advertisements

5. طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن توقف العمل بطريق تنيدة / منفلوط.

6. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كم.

7. طلبا الإحاطة المقدمين من النائب طارق فاروق متولي، بشأن تأخر إنشاء المخازن الجمركية في ميناء سفاجا، للحفاظ على أمتعة المواطنين وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، والتأخر في أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع البحري.