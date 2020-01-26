شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات الوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة، حول سياستها بشأن الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المصريين من دخول فيروس كورونا، بعد انتشاره فى قارة آسيا، وأكد "أبو العلا" فى طلبه، على ضرورة الكشف الدورى والعشوائى فى التجمعات وخاصة فى المدارس، والاطمئنان المستمر على المصريين فى الخارج، متابعاً،: " فيه 85 نوعا من الفيروس، لكن الموجود فى الصين هو أخطرهم، 4% وفيات من المصابين، وهذه نسبة عالية جداً".

وفى نفس الإطار، اتخذت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من التدابير لمنع تسرب فيروس الكورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج فى إطار خططتها لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد ومع تطور الوضع وانتشار تحذيرات المنظمات الصحية الدولية من خطورة الإصابة بالفيروس قامت وزارة الصحة والسكان بالرد على الأسئلة الشائعة حول فيروس الكرونا طرق العدوى وأعراض الإصابة.

فيروس الكرونا المستجد هو سلالة جديدة من فيروسات الكورونا الذي لم يسبق التعرف عليه فى البشر وهو أحد مجموعات فيروسات الكرونا التى تتراوح الاصابة بها فى البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة.

فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم "السارس"، يتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقا.

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منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن أن تنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قرب مع الشخص المصاب عادة، كما يحدث فى سياق الأسرة أو العمل أو فى مراكز الرعاية الصحية.