الدولار يعود للتراجع مع بداية تعاملات اليوم 26 يناير 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - تراجع سعر صرف الدولار في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، فيما بقى السعر ثابتًا في 9 بنوك، مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 26 يناير 2020 مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة 3 قروش إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.
وتراجع سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر والبركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وهو نفس السعر بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
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