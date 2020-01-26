محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- د ب أ:

أكدت مصادر ميدانية سورية أن الجيش السوري يواصل توسيع عملياته في حلب وإدلب.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الجيش السوري سيطر فجر اليوم الأحد على جمعية الصحفيين وغابات الأسد، غربي حلب، وبدأ باقتحام منطقة الراشدين 4، وسيطر على عدد كبير من كتل الأبنية الشرقية، ويحشد قواته على عدة محاور غرب وجنوب مدينة حلب، وسط قصف جوي وصاروخي على مواقع مسلحي المعارضة".

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وبدأت القوات الحكومية السورية حشد قواتها وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حلب منذ بداية العام الجاري.

وفي محافظة إدلب، أوضح القائد الميداني أن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة في معسكر وادي الضيف على أطراف مدينة معرة النعمان، وأنها دخلت المعسكر ولم تتم السيطرة عليه بعد.

ويعتبر معسكر وادي الضيف له رمزية كبيرة لدى القوات الحكومية التي خسرت مئات المقاتلين خلال هجوم شنته فصائل المعارضة على المعسكر في ديسمبر من عام 2014 ، كما أنه يعتبر أبرز القواعد العسكرية على الطريق الدولي بين دمشق وحلب.