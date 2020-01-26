الأمم المتحدة تتهم الدول الداعمة لأطراف النزاع الليبي بخرق حظر التسليح

قالت الأمم المتحدة إن عدة دول تدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا خرقت حظرا مفروضا على التسليح، بعد أن وافقت تلك الدول على تعزيزه قبل أسبوع خلال اجتماع قمة برلين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت

العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية، في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد، لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".

وأضاف البيان: "البعثة تدين هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة

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متجددة ومكثفة من القتال".

وأنحت البعثة باللوم في ذلك على عدة دول كانت مشاركة في مؤتمر برلين، دون أن تذكرها بالاسم، بحسب "رويترز".

وكانت دول عديدة تدعم "الأطراف المتحاربة" في ليبيا قد اتفقت خلال تلك القمة، التي استضافتها ألمانيا والأمم المتحدة يوم الأحد الماضي، على دفع الأطراف المتحاربة إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار واحترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.