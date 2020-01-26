الصين: دواء فعال لعلاج كورونا سيكون متوفرًا خلال ساعات

أعلنت السلطات في بكين، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء فعال لمعالجة فيروس كورونا المتفشي في البلاد، الذي أسفر عن مقتل 56 شخصًا وأكثر من ألف إصابة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبحسب تصريحات السلطات أن الدواء سيكون متوفرًا مجانًا خلال الساعات المقبلة،وأنه في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله.
أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصًا، والإصابات إلى 1975 شخصًا جراء فيروس "كورونا" الجديد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصًا".
ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وإستراليا.
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