سيناتور أمريكي: الديمقراطيون قدموا معلومات مفبركة ضد ترامب لصالح بايدن

قال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، من فريق دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الديمقراطيين قدموا معلومات مفبركة ضد الرئيس دوناد ترامب، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يقم بعرقلة العدالة، أو أي خرق للدستور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
إلى أن هدف الديمقراطيين مساعدة جون بايدن للترشح للرئاسة.
لفت سكوت، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت،
ترامب".
من جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أن الدفاع عن ترامب سوف يركز على الوقائع الموضوعية لقضية العزل، مضيفًا أن "الشعب الأمريكي سوف يستمع إلى الحقيقة وسيتم تبرئة الرئيس
وتابع أن: "اليوم هو الأخير للاستماع لعضو الكونجرس الأمريكي الديمقراطي آدم شيف ، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد إجراءاتهم المزيفة ضد ترامب".
يذكر أن محامي الرئيس الأمريكي بدأوا مرافعتهم، صباح اليوم في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ بعد ثلاثة أيام من اتهامات وجهها الديمقراطيون، وسيكون لدى محامي ترامب 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام لتقديم دفاعهم عنه أمام مجلس الشيوخ.
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