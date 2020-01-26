ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالبرازيل إلى 30 قتيلا

أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق جنوب شرق البلاد مؤخرا إلى 30 قتيلا و17 مفقودا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأمطار عليها بغزارة على مدار ال48 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن مسئولي الدفاع المدني قولهم إنه تم إجلاء 2600 شخص من منازلهم في ولاية "ميناس جيرايس"، وذلك بعد أن هطلت
ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة على ولاية "ميناس جيرايس" ومناطق أخرى في البرازيل من بينها مدينة "ريو دي جانيرو" ومدينة "سان باولو"، وذلك وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.
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