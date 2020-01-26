الهند:احتشاد آلاف المواطنين في نيودلهي للاحتفال بيوم الجمهورية

احتشد الآلاف من المواطنين اليوم الأحد في شوراع العاصمة الهندية نيودلهي للاحتفال بيوم الجمهورية الذي يوافق ذكرى تفعيل العمل بالدستور، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفقًا لوكالة أنباء الشر ق الأوسط.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الاحتفالات شهدت عرضا عسكريا ومسيرات لأطفال المدارس والراقصين الشعبيين، مشيرة إلى أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هو الضيف الرئيسي لاحتفالات هذا العام.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرئيس البرازيلي شاهد مع كل من الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي العرض العسكري الذي مر بالقرب من القصر الرئاسي.



وتحتفل الهند سنويا بثلاثة أعياد أساسية إحداها يوم الاستقلال عن التاج البريطاني في 15 أغسطس والثاني يوم غاندي جايانتي وهو يوم ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي في 2 أكتوبر والثالث هو

يوم الجمهورية في 26 يناير.



يشار إلى أن الهند حققت استقلالها في 15 أغسطس 1947 بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي وبعد الاستقلال لم يكن هناك دستور دائم يحكم الهند فتم تعيين لجنة لصياغة دستور دائم وإلغاء العمل بوثيقة 1935 .. وبعد العديد من المداولات والتعديلات وقع 308 أعضاء من الجمعية نسختين مكتوبتين بخط اليد بالإنجليزية والهندية في 24 يناير 1950، ودخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد فى يوم 26 من يناير 1950.

