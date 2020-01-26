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الصحة الروسية تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

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 أكدت وزارة الصحة الروسية، عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى وجود سبع حالات إصابة بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا، وفقًُا لروسيا اليوم.


ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي قوله "حتى مساء أمس لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة

اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا".


وأضاف سالاغاي "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا سبع حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة".

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وجاء ذلك على خلفية نقل سبعة مواطنين صينيين من فندق في شمال موسكو إلى

مستشفى للأمراض المعدية للاشتباه في إصابتهم بمرض فيروسي حاد.


وفي وقت سابق من أمس السبت، أكد الرئيس الصيني، تشي جين بينج، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه وضعا خطيرا.


وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أية أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس. ولفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.
 

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