هزة أرضية جديدة في تركيا وارتفاع الضحايا إلى 31

ضربت هزة أرضية جديدة ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن قوة الهزة بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج بشرق البلاد، مساء أمس الأول الجمعة إلى 31 قتيلاً.

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وأضافت في بيان أن عدد الجرحى بلغ 1556شخصاً، وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ولاية ألازيج، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.