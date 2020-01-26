ضربت هزة أرضية جديدة ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة أن قوة الهزة بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج بشرق البلاد، مساء أمس الأول الجمعة إلى 31 قتيلاً.
اقرأ أيضاً... زلزال قوي يضرب تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع
وأضافت في بيان أن عدد الجرحى بلغ 1556شخصاً، وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ولاية ألازيج، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية جديدة في تركيا وارتفاع الضحايا إلى 31 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.