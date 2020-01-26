العواصف والفيضانات تودي بحياة 30 شخصاً في البرازيل

قتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب سبعة آخرون في فيضانات نجمت عن عاصفة عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني البرازيلي.
وقال جهاز الدفاع المدني، إن هناك 17 شخصاً في عداد المفقودين.. فيما نزح أكثر من 3500 شخص جراء انزلاقات التربة وانهيار المنازل.
من جهته، أعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل تسجيل أكبر نسبة سقوط أمطار خلال 24 ساعة منذ حوالي 110 أعوام وتم تسجيل تساقط 171,8 مليمتر من الأمطار في مدينة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
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