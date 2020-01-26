كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يستخدم ملف اللاجئين مجددًا لابتزاز ميركل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزيد من الدعم المالي من دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء الحدود بين بلاده والدول الأعضاء في الاتحاد مغلقة أمام موجات الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب الصحيفة الألمانية، تطرق اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها لإسطنبول، تطرق إلى اتفاقية اللاجئين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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وهدد الرئيس التركي رجب أردوغان أوروبا بفتح حدود بلاده أمام المهاجرين إلى أوروبا، في حال لم يحصل من الاتحاد الأوربي على الدعم خصوصا فيما يتعلق بتحركاته في شمال سوريا.

وشهد العام الماضي، زيادة 46% في نسبة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019، مقارنة بأعداد السنة السابقة، حسبما أفاد تقرير منظمة حماية حدود الاتحاد الأوروبي Frontex موخرا.